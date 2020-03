Sonntag, 08 März 2020 | 10.068

Andreas Voßkuhle und ... Bodo Ramelow ...

Bodo Ramelow baut … wie er sagt …

’auf die Unterstützung der demokratischen Fraktionen in diesem hohen Haus’ …



das ist wieder mal derart hirnverbrannt ..

daß man das nicht unkommentiert stehen lassen kann …



erstens ist das eine dieser typischen linken Frechheiten …

Freiheit und Demokratie und Recht also solche einerseits abzulehnen …



andererseits aber ebenso ungeniert wie vor allem ungehindert (!!!) …

für das eigene kriminelle Handeln und Verhalten zu nutzen …



zweitens weiß Herr Ramelow mit Sicherheit nicht …

was Demokratie überhaupt ist …



drittens gibt es im Thüringer Landtag gar keine demokratischen Fraktionen …

weil der gesamte Landtag ja keine demokratische Institution ist …



das ist so … ist aber nicht das eigentliche Problem …

das eigentliche Problem ist …



daß das Prinzip Demokratie …also die ’Herrschaft’ des Volkes …

darauf beruht …



daß ’das Volk’ … genauer gesagt also eine quantitative Mehrheit

einer mehr oder weniger unqualifizierten Masse …



gegenüber einer quantitativen Minderheit …

die aber für Verwaltung / Regierung / Führung mehr oder weniger qualifiziert ist …



sich behaupten …

und seine Interessen und Wünsche … seine Identitäten und Wesensarten (be)wahren kann …



das Musterbeispiel ist die sogenannte Gleichberechtigung von Mann und Frau …

bei der es im Grunde genommen eben auch gar nicht um Gleich-’Berechtigung’ geht …



sondern eben auch darum … daß eine Kultur (…)

geschaffen / hergestellt / betrieben / aufrechterhalten / gepflegt / entwickelt … wird …



bei der gewährleistet ist …

daß Frauen unter anderem mit den sprichwörtlichen Waffen einer Frau …



gegenüber (ihren) Männern ihre (persönlichen) Interessen / Wünsche / Identitäten …

wahrnehmen können …



vor allem aber und nicht etwa nur auch …

ihr göttliches Wesen als solches … als Lebensschöpferin und Gebärerin …



als kreative Partnerin und Gestalterin in Gesellschaft und Staat …

und nicht nur als Alternative oder Variante …



sondern als unersetzliches Pendant … als conditio sine qua non …

dieser göttlichen Schöpfung ihren nach wie unerschöpflichen Sinn gibt …



es ist geradezu fatal …

daß sich dieses Prinzip in praktisch allen menschlichen Lebensbereichen wiederholt



in praktisch allen Staaten der Welt sind Frauen n der Mehrheit …

werden aber selbst in den freien und demokratischen Staaten massiv unterdrückt …



selbst in so genannten freien und demokratischen Staaten hat das Volk die Mehrheit

gegenüber einer politischen Klasse …



die mehr oder weniger eigenmächtig die Schaltzentralen besetzt +

davon daß ein einziger Mann oder eine Frau einsam an der Spitze steht …



und praktisch nach Belieben und Willkür schaltet und waltet …

ganz abgesehen …



und daß selbst qualitativ hochwertige Minderheiten wie Wirtschaft und Wissenschaft

nicht in der Lage sind … ihre Interessen zur Geltung zu bringen …



zum eigenen Wohl wie zum Wohl des Volkes und des Ganzen (taates)

wie last but not least zum verfassungsgemäß vorgesehenen ’Nutzen mehren’ …



und das weitere gravierende Beispiel … das in diese Zusammenhänge gehört …

ist schließlich auch …



daß die Repräsentanten des Christentums nicht in der Lage sind …

sich speziell gegen den aggressiven militanten Islam zu behaupten …



was natürlich nicht daran liegt … daß es zu schwach sei …

sondern daran daß es in sich gespalten und völlig führungslos ist …



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen