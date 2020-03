Samstag, 07 März 2020 | 10.067

Andreas Voßkuhle und ... deutsche KZ-Wächter ...

die Amerikaner wollen jetzt einen Deutschen (90+) ausweisen …

ehemals so genannter KZ-Wächter … der seit 1959 in den USA lebt …



weil er unter anderem im März 1945 …

da war er 14 …



einen so genannten Gewaltmarsch von Insassen (mit) bewacht haben soll …

den Dutzende Menschen plangemäß nicht überlebt haben …



bzw weil er eben Teil dieser NS-Maschinerie der Unterdrückung gewesen sei …

die Menschen unter unmenschlichen Bedingungen gefangen hielt …



und weil die US-Justiz deutlich machen wolle …

daß sie sich auch für ’späte Gerechtigkeit für die Opfer’ einsetze …



ich komme einfach nicht dahinter …

von welcher Art und welchem Begriff von Gerechtigkeit die US-Justiz dabei ausgeht …



in welcher Art und Weise speziell den Opfern damit jetzt Gerechtigkeit widerfährt …

in welcher Art und Weise das Handeln und Verhalten der Täter gesühnt wird …



und vor allem was die heutige US-Maschinerie in Sachen Unmenschlichkeit …

eigentlich von der NS-Maschinerie damals grundsätzlich unterscheidet …



in Sachen Mensch und Menschlichkeit ... geschweige Recht und Gerechtigkeit ...

ist es doch heutzutage noch viel schlimmer !!!



*



die Politische Ausstellung ...

das Nordafrikanische Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen