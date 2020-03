Dienstag, 03 März 2020 | 10.063

Andreas Voßkuhle und ... die IAA ...

die IAA verläßt Frankfurt am Main ...

das ist wieder typisch Frankfurt .. bzw eben SPD ...



wie kann eine Stadt bzw deren Verwaltung / Leitung / Führung / Vorsitz ...

so blöd sein ... so einen Schatz einfach herzugeben ...



man stelle sich mal vor ... Paris würde die Mona Lisa hergeben ...

und würde sagen ... bitteschön wer will sie haben ...



das ist wieder ein Musterbeispiel für die Erkenntnis ...

wer nicht mit der Zeit geht muß mit der Zeit gehen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







