Dienstag, 25 Februar 2020 | 09.056

Andreas Voßkuhle und ... die Besessenheit ...

nach Lage der Dinge ...

das heißt ... objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...



daß Frau Merkel und Herr Voßkuhle et al vom Teufel besessen sind ...

oder sonst von irgend welchen fremden Mächten ...



das Volk denkt immer ... die seien von allen Geistern verlassen ...

insbesondere von den guten ...



das ist zwar so ...

ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß sie statt dessen besessen sind und beherrscht ...

eben von den schlechten Geistern ...



von fremden Mächten ... praktisch rund um den Globus ...

also in der Zange zwischen USA und China ...



*



die Politische Oper ... am Politischen Faschings-Dienstag ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...



Algorithmen und Künstlche Intelligenz ...

Spekulation und Schwachsinn ...



der Schwachsinn bei der CDU ...

kennt offensichtlich immer noch keine Grenzen ...



von der CSU natürlich ganz abgesehen ...

alles andere läuft eh irgend wie außer Konkurrenz ...







