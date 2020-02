Sonntag, 23 Februar 2020 | 08.054

in der Katholischen Kirche hat sich jetzt eine Kommission konstituiert

’für den interreligiösen Dialog’ …



was auf den ersten Blick so aussieht …

als wolle man so eine Art Selbstgespräche führen …



erweist sich bei näherer Betrachtung dann doch …

als Gespräch auch mit anderen … und zwar mit Juden und Muslimen …



es geht also um einen Dialog … oder auch wieder nicht …

denn der Dialog soll nicht neu erfunden werden …



die Kommission soll …

vielmehr dem Erfahrungsaustausch dienen …



das ist also so ähnlich wie wenn man zu jemandem sagt …

’tauschen wir die Telefonnummern ?’



und der andere (m/w/d) dann sagt …

’ach nee … meine gefällt mir ganz gut … die behalte ich lieber …’



die Kommission soll … der gegenseitigen Information dienen’…

wobei aber offen bleibt … um welche Informationen es dabei gehen soll …



weil ja an sich alles bekannt ist … anscheinend also nach dem Prinzip …

’es ist zwar schon alles gesagt … aber noch nicht von jedem’ …



die Kommission soll … der Beratung dienen …

in einem Tätigkeitsfeld … dem wachsende Bedeutung zukommt …



und in dem als Schwerpunkte identifiziert wurden …

der christlich-jüdische und der christlich-muslimische Dialog …



die Kommission soll … in sich und mit sich selbst diesen Dialog führen …

also doch eher so eine Art Selbstgespräch …



und dann den Erzbischof beraten und das Erzbistum …

wobei wiederum offenbleibt … in welcher Hinsicht mit welchem Ziel und so …



es gab mal eine Zeit …

da gab es in Deutschland drei (!) Fernsehsysteme …



aber irgend wann mußte man sich darauf einigen …

daß es nur einen (!) Weg zum Ziel gibt …



und genau so ist das auch mit den religiösen Ansichten …

und dem Weg zum Heil …



mit anderen Worten … Dialog und Ökumene und wie das alles heißt …

sind der sicherste Weg …



die Brutstätte für Gewalt und Terror aufrecht zu erhalten …

und ebenso sinnlos wie nachhaltig an einander vorbei zu reden …



auf derselben Linie liegt … daß Frauen nach wie vor empfohlen wird …

’Du mußt halt mit ihm reden’ …



wenn sie sich einem vergewaltigungsbereiten und entschlossenen Mann

gegenüber sehen …



auch dieser ’Dialog’ ändert in der Regel nichts daran …

daß die Frau letztlich mehr oder weniger vergewaltigt wird …



abgesehen davon … daß der an sich wichtigste Dialog …

in diesem Konzept anscheinend nicht vorgesehen ist …



nämlich der katholisch-evangelische Dialog …

bzw eine Beteiligung der Evangelischen am Christlichen Dialog mit den anderen



bleibt wieder mal die Frage … wann begreifen diejenigen …

die die Macht haben und pflegen … sich darin einrichten und ausüben …



daß man mit Dialog und Ökumene etc keine Probleme lösen kann …

sondern formell nur mit einer rechtlich-relevanten Erörterung eben dieser Probleme



sowie inhaltlich dem Willen (!!!) … ein gemeinsames Ziel anzustreben …

mit den dafür brauchbaren Steinen den Weg zu diesem Ziel zu pflastern …



und reine Ballaststoffe auch tatsächlich hinter sich zu lassen …

um nicht zu sagen ’hinten raus zu lassen’



oder meinetwegen auch wie Helmut Kohl zu sagen …

es kommt eben darauf an … was hinten raus kommt …



wie uns das die Natur bzw unser eigener Körper …

doch tagtäglich vormachen …



