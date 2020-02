Freitag, 21 Februar 2020 | 08.052

Andreas Voßkuhle und ... der Anschlag in Hanau ...

jetzt geht’s wieder los … nach dem immer wieder gleichen Muster …

dieses Betroffenheitspolitikgeschwafel …



dieses Entsetzen … der Anschlag müsse ein Weckruf sein …

und ein Ruck müsse durch Deutschland gehen auf dem Weg …



der Schütze hätte eine zutiefst rassistische Gesinnung …

das mag ja sein … ist aber nicht das Problem …



das Problem ist …

diese zutiefst verfassungsfeindliche Gesinnung …



des Bundesverfassungsgerichts im allgemeinen …

und seines Präsidenten im besonderen …



prompt werden von den eigentlichen Drahtziehern des ganzen Terrors …

die Faschingsfeiern abgesagt …



eines der wenigen Mittel … die dem Volk überhaupt noch zugestanden werden …

um diese Scheißpolitik zu ertragen …



natürlich von denjenigen …

die für den ganzen Schlamassel verantwortlich sind …



das Einzige was helfen würde wäre daß das Bundesverfassungsgericht …

seine verfassungsfeindliche Rechtsprechung absagt …



und sich endlich um das kümmert …

was verfassungsgemäß seine Aufgaben sind …



Kontrolle der Regierung bzw der Politik …

und Korrektur des Kurses mit Orientierung an den Zielen der Verfassung …



’der Angriff auf die offene Gesellschaft und unsere Werte …

machen fassungslos ... wir wünschen den Angehörigen Kraft und Beistand’ - ???



von solchen frommen Wünschen haben die nun auch nichts mehr …

das ist doch völlig idiotisch … statt Beistand zu leisten Beistand zu wünschen …



von dem vorhergehenden Handeln und Verhalten …

das diese haarsträubenden Zustände überhaupt erst schafft ganz abgesehen …



das liegt auf derselben Linie wie ...

statt Obdachlosen zu helfen sie zu zählen und zu befragen ... und und und ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... der Islam ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







