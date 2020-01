Mittwoch, 22 Januar 2020 | 04.022

Andreas Voßkuhle und ... Donald Trump ...

in den USA läuft bekanntlich ein prominentes Amtsenthebungsverfahren ...

das voraussichtlich ausgehen wird wie das Hornberger Schießen ...



schon allein deshalb ...

weil von dort angeblich die Vorfahren von Donald Trump stammen sollen ...



genau so wenig würde dem deutschen Volke nützen ...

vom 'Nutzen mehren' mal ganz abgesehen ...



ein Amtsenthebungsverfahren ...

gegen Angela Merkel ... Wolfgang Schäuble ... Andreas Voßkuhle ... et al ...



eben weil das gar nicht das Problem ist ...

daß diese Affen die höchsten wichtigsten einflußreichsten Positionen im Land besetzen ...



und mit der Welt alle Arten von Ballspielen veranstalten ...

als wären sie im Zoo ...



man kann bekanntlich ein Problem nur lösen auf dem Weg auf dem es entstanden ist ...

und die sind ja nicht auf dem Weg über ein Amtsenthebungsverfahren in s Amt gekommen ...



das wäre ja paradox ... bzw daran sieht man ...

daß das mit dem Amtsenthebungverfahren völliger Quatsch ist ...



und er hat sich ... bleiben wir mal am Beispiel Voßkuhle ...

ja auch nicht selbst in das Amt gehoben ... das hat ja nicht mal Donald Trump ...



sondern irgend jemand hat gesagt ... der solls werden ...

und dort muß man ansetzen um weiter zu kommen ...



und zwar eben nicht mit der Frage ...

was habt Ihr Euch dabei gedacht den zum Präsidenten zu machen ...



sondern umgekehrt ... Herr Voßkuhle muß sich fragen lassen ...

was er sich dabei denkt ... das Amt so zu führen wie er es tut ...



und daß er diese Anhörung und Erörterung verweigert ...

ist der ganze und eigentliche Skandal in den bestehenden Verhältnissen ...







