Dienstag, 21 Januar 2020 | 04.021

Andreas Voßkuhle und ... das WEF ...

50 Jahre WEF … World Economic Forum …

gewissermaßen das Gegenstück zum CKV … Club der Kapital(en) Versager …



50 Jahre … geändert hat sich inzwischen viel …

besser geworden ist nichts … im Gegenteil …



die Moral … ein Begriff aus dem Wörterbuch des Unmenschen …

ist immer noch schneller schlechter geworden …



als das Menschliche an und für sich …

bzw als es der Stand von Wissenschaft und Technik ermöglicht hätten …



m.a.W. … Ungleichheit und Ungerechtigkeit haben zugenommen …

der Verfall der Moral der Verantwortlichen hat aber weit schneller zugenommen …



es gibt nur eins… was noch schneller zugenommen hat …

das ist der geistige Verfall … der Alzheimer … von Andreas Voßkuhle …



in Davos …

also da’wo’s zur Zeit eisekalt ist …



wo der Klimawandel noch nicht hand-greiflich …

und deshalb anscheinend un-be-greiflich ist …



treffen sich ’die Bonzen im Schnee’ …

die Super(Sparpreis)Reichen …



die SuperWirtschaftsBosse …

die SuperSpitzenPolitiker …



die SuperRegierendenStaatenlenker …

die SuperInfluencer …



alles Super …

nur vom Recht … sind nicht mal ’Spuren im Schnee’ …



nicht daß der SuperBundesverfassungsgerichtspräsident …

also der SuperHöchsteRichter im Lande da fehlen würde …



das Problem ist nicht seine (Nicht)Teilnahme …

die würde ja (dort) gar nichts bringen …



sondern daß er sich bewußt und eigennützig weigert …

als demokratischer und verfassungsmäßiger ’Partner’ des Volkes ...



die Auswirkungen dieses Events …

mit seinen politischen wirtschaftlichen medialen Eventisten …



rechtlich-relevant zu erörtern …

und auf den Boden unserer verfassungsmäßigen Ordnung herunter zu holen







