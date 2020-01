Dienstag, 14 Januar 2020 | 03.014

Andreas Voßkuhle und ... der Zölibat ...

und der Papst natürlich ...

bzw ...



der Papst und der Zölibatausstieg ...

das wäre ungefähr dasselbe ...



wie Angela Merkel und der Atomausstieg ...

bzw ...



wenn Andreas Voßkuhle den Ausstieg aus dem Zölibat des Rechts finden würde ...

denn ohne den Einstieg in das Recht und die Praxis der Gerechtigkeit ...



ist ein gesellschaftlicher Konsens nicht zu erreichen ...

geschweige denn Demokratie ... also die 'Herrschaft' des Volkes ...



zurück zum Recht ... könnte man sagen ...

wie zurück zur Natur ... denn da liegen die Anfänge ...



bei den Wildkräutern ... solange es sie noch gibt ..

und sie nicht durch die Chemie-Industrie endgültig vernichtet sind ...



zurück zum Menschen und zur Menschlichkeit ...

könnte man auch sagen ...



solange nicht das menschliche Wesen an und für sich ...

durch die Pharma-Industrie weggeimpft worden ist ...







