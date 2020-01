Mittwoch, 08 Januar 2020 | 02.008

Andreas Voßkuhle und ... die Politische Wildtierwanderung ...

auch hierfür gilt ...

wozu in die Ferne schweifen ... wenn das Gute liegt so nah ...



zum Beispiel der nächste Kuhfladen ... (noch) ...

da leben und arbeiten (!!!) ca 150 bis 250 'Wildtiere' drin ...



je nach Ernährung des Viehs ...

und nicht etwa zum Sebstzweck sondern zum Nutzen der Menschen ...



netürlich nur in einem 'gesunden' Kuhfladen ...

die meisten Kuhfladen aber sind schon krank ...



oder sind steinhart ... oder sterben ganz aus ...

und mit ihnen eben die Bienen und andere Insekten ... Fliegen und Käfer ...



ganz einfach deswegen ... weil es hier um Artenschutz geht ...

und das ist eine so genannte Politische Aufgabe ...



also eine menschliche Aufgabe ... die nachhaltig (!) nicht (!!) stattfindet ...

weil die zuständigen Politiker (m/w/d) einfach zu blöd sind ...



zum Beispiel weil die Insekten nicht demonstrieren können ...

etwa nach dem Motto ... 'Wir haben es satt ... rettet die Menschen' ...



eben weil sie selbst nicht mehr richtig satt werden ...

sondern regelrecht verhungern und aussterben ...



soweit sie nicht systematisch vergiftet werden ...

um nicht zu sagen 'glyphosattiert' werden ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen