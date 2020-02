Mittwoch, 19 Februar 2020 | 08.050

Andreas Voßkuhle und ... die Politische Identität ...

wenn ein Mensch tot ist ...

also eigentlich oder an sich oder überhaupt oder so tot ... eben tot ...



stellt sich dennoch immer wieder die Frage ...

wie tot ist er denn nun eigentlich ...



nur herztot ... oder auch hirntot ... oder was ...

tot ist eben nicht einfach tot ...



konsequenterweise müßte man nun fragen ...

wann lebt ein Mensch ...



lebt ein Mensch ... wenn er gerade so noch essen und trinken kann ...

sich bewegen oder schlafen kann ...



und insbesondere natürlich Fernsehen gucken oder Radio hören ...

bzw sonst alles tun kann ... was mit Konsum insbesondere von Werbung zu tun hat ...



oder gehört da noch etwas mehr dazu ... zum Beispiel eine Identität ...

ein ganz bestimmtes Bewußtsein dieses Menschseins ...



das Bewußtsein ... nicht nur als Individuum zu existieren ...

sondern Teil einer Gesellschaft ... eines Volkes ... eines Staates zu sein ...



also eine gesellschaftliche bzw letztlich politische Identität ...

deren Gesamtheit die Gemeinschaft im Weltgeschehen ausmacht ...



es sieht ganz so aus ... als hätten die üblichen Verdächtigen der Mächtigen ...

dem Volk ... den Völkern ... genau diese Identität geraubt ...



und selbst dann großzügigerweise darauf verzichtet ...

das heißt ... es gibt keine Politik sondern nur Wischi-Waschi ...



und deshalb gibt es auch keine Demokratie ...

weil ohne Politische Identität eine Herrschaft des Volkes nicht möglich ist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-T-RA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und ... der Klimatische (Kuh)Handel ...







