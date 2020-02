Dienstag, 18 Februar 2020 | 08.049

Andreas Voßkuhle und ... die Paralleljustiz ...

es gibt immerhin Leute … die machen … sich (!?) … Sorgen …

vor allem über ungelegte Eier …



aber niemand sorgt (!) dagegen wirklich ’für’ et-was oder gar irgend-wen …

Arbeitslose oder gar Obdachlose … das Volk oder gar seinen Staat …



nach dem Prinzip ’vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen’ …

fällt diesen Leuten also auf …



daß es hierzulande eine so genannte Paralleljustiz gibt …

denn das Kind muß ja einen griffigen Namen haben …



und bezeichnen das auch prompt als ’Herausforderung für den Rechtsstaat’

damit man ein Thema hat …



an dem man arbeiten … und für das man Fördergelder beantragen kann …

die eben dieser so genannte Rechtsstaat zum eigenen Nutzen zur Verfügung stellt …



die Inhaber und Betreiber dieses so genannten Rechtsstaats …

sehen in dieser so genannten Paralleljustiz …



einen Angriff auf das bzw ihr eigenes staatliches Gewaltmonopol …

denn die Frage ist ja … welches Staates ???



den demokratischen Staat … wie er laut Verfassung hier bestehen soll …

gibt es de facto nicht …



Politik für einen anderen Staat noch halbwegs sinnvoller Art …

gibt es de facto auch nicht …



es gibt nur das Machtmonopol von Angela Merkel …

dem sich fast ausnahmslos und vor allem widerstandslos alle unterordnen …



wie aktuell in Thüringen ist es seit rund 15 Jahren auch im Bund …

wenn nicht schon seit Schröders oder gar Kohls Zeiten …



es gibt keine politische Führung … trotzdem funktioniert alles …

weil … typisch Rechtsstaat … alles so eingerichtet und betrieben wird …



daß es unabhängig von Führung funktioniert …

der Posten der Führungskraft ist zwar formal besetzt …



und wird auch wahrgenommen und gegrüßt und so …

aber eben wie ein Hut am Haken an der Wand …



nichts dahinter … nichts darunter …

zumindest kein Kopf … geschweige denn ein kluger …



denn die Besetzung der Führungspositionen … das ist ein ganz eigenes Spiel …

vor allem dann deren Handeln und Verhalten …



Paralleljustiz in Deutschland … einem so genannten Rechtsstaat …

das ist so … ist aber gar nicht mal das Problem …



das Problem ist … daß immer wieder versucht wird …

diesen Satz zu widerlegen … ’es gibt kein richtiges Leben im falschen’ …



daß immer wieder versucht wird … in einem Staat …

der laut Verfassung ein demokratischer und gar sozialer Staat sein soll …



eine objektiv unsoziale und natürlich undemokratische Diktatur …

einzurichten und auszuüben …



und dafür das Recht im allgemeinen und die Verfassung im besonderen …

nach allen Regeln der Kunst mißhandelt und mißbraucht werden …



und zwar eben nicht nur seitens der Politik bzw der politischen Klasse …

sondern ganz speziell auch der Wissenschaft bzw der juristischen Klasse …



es ist wieder mal typisch …

über diese so genannte Paralleljustiz wird geforscht was das Zeug hält …



warum die etablierte Justiz ihre Hausaufgaben nicht macht …

selbst angesichts drohender Gefahr … interessiert dagegen niemanden …



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexir Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

Frauen kriegen die Kinder und ... das Kind im Manne regiert die Welt ...







