Montag, 17 Februar 2020 | 08.048

Andreas Voßkuhle und ... die Bundeswehr (3) ...

nur um es mal wieder so zu sagen …

in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland …



herrschen keine auch nur halbwegs verfassungsgemäßen Zustände …

geschweige eine verfassungsgemäße Ordnung …



zum Beweis hätte es der Vorgänge in Thüringen …

oder dieses absurden Streits um Vorsitz und Kanzlernachfolge in der CDU …



nun wahrlich nicht gebraucht …

denn das geht ja jeweils nahtlos von einer Katastrophe in die nächste …



und es geht hier auch nicht um Dilettantismus oder gar Unfähigkeit

der so genannten Politischen Klasse …



sondern um nicht mehr und nicht weniger …

als ein bißchen so genannten guten Willen …



denn … daß nicht mal das Höchste Deutsche Gericht …

das Bundesverfassungsgericht …



bereit ist … Mindeststandards an rechtlichem Gehör zuzugestehen …

kann ja nicht daran liegen …



daß die nicht wüßten … was rechtliches Gehör ist …

sondern sie wollen es einfach nicht …



sie wollen sich einfach nicht …

aus ihrer imperialistischen Ruhe bringen lassen …



nach wie vor wird Frauen … denen ein Vergewaltiger gegenübersteht …

allen Ernstes empfohlen … ’Sie müssen halt mit ihm reden’ …



soweit es nicht gar den Vorschlag gibt …

selbst den Rock hoch und ihm die Hose runterzuziehen …



weil sie mit hochgezogenem Rock natürlich schneller (weg)laufen könnten …

als ein Mann mit runtergezogener Hose …



laut Verfassung soll das Bundesverfassungsgericht …

’die (demokratische!) Politik’ (!) der Bundesregierung überprüfen …



genau das macht es aber nicht … sondern es prüft immer nur …

ob sich die Kanzlerin bei ihrer Diktatur an ihre eigenen …



bzw eigens für ihre Diktatur gemachten Gesetze hält …

und was soll denn dabei herauskommen ???



bzw was dabei herauskommt …

sieht man ja nun seit Jahren fast täglich zunehmend …



laut Verfassung soll die Regierung demokratisch regieren !!!!!!

bzw einen demokratischen und sozialen Staat aufbauen und herstellen …



statt dessen verlangt die Regierung …

dann solle das Volk doch demokratisch wählen ??????



bei jeder Gelöbnisfeier sagt der Bundespräsident zu den jungen Soldaten …

unter den Bedingungen unserer freiheitlichen Verfassung …



dürften sie … ja müßten sie Widerstand leisten …

wenn … ja was denn wenn … gegebenenfalls … oder so ….



anschließend sagt der Vorgesetze ihnen …

wenn … sie das wirklich täten … schadet das ihrer Karriere …



wenn einer zum Höchsten General der Bundeswehr geht …

und sagt … gestatten … ich möchte Widerstand leisten …



reagiert der genau so verständnislos wenn nicht ungehalten …

wie der Höchste Richter des Landes …



wenn man zu ihm geht und sagt …

gestatten … ich möchte eine Verfassungsbeschwerde einreichen …



geschweige denn … wenn man zur Verteidigungsministerin geht

oder gar zur Bundeskanzlerin geht und sagt …



gestatten … ich möchte nur mal bescheiden darauf hinweisen …

daß die Bundeswehr nach wie vor keine verfassungsgemäße Aufgabenstellung …



geschweige denn ein dafür geeignetes Konzept hat …

die Bundeswehr verwaltet mehr oder weniger nur sich selbst …



früher wußte jeder Soldat … irgend wann muß ich in den Krieg …

und dann geht’s um Leben oder Tod …



heutzutage ist aus wahltaktischen Gründen das Leben eines Soldaten …

genau so unverletzlich wie die Würde des Menschen an und für sich …



trotzdem wird da ein Riesenaufwand betrieben …

nach dem Motto ’Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß’ …



das heißt … die Soldaten sagen zwar …

okay … ich lerne jetzt mal Schießen und vor allem Strammstehen und so …



aber schicken Sie mich bloß nicht irgendwo hin …

wo ich wirklich jemanden erschießen muß … außer vielleicht beim SEK …



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Kroatischen Nachbarn ...

mit ihrer Brexit Rest Unions Europa Rudiment Mnsterrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...

Rechtsstaat und Unrechtspraxis ... Sozialstaat und Unsozialpraxis ...



Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit ... Zumutung und Unwürdigkeit ...

Leben und Sterben ...







