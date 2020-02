Sonntag, 16 Februar 2020 | 07.047

Andreas Voßkuhle und ... Kirche / Religion / und so Gedöhns

jeden Sonntag rennt das Volk in die Kirchen ...

und läßt sich da voll-labern ...



bzw also wirklich das Blaue vom Himmel herunter beten ...

was überhaupt keinen Bezug zu unseren aktuellen Problemen hat ...



offensichtlich denkt kein Richter daran ...

mal eine Gegendemonstration zu starten ...



und dem Volk klar zu machen ... daß das doch alles Humbug ist ...

wie das Volk da von den Kanzeln herunter systematisch verblödet wird ...



daß wir nur auf der Schiene des Rechts ...

zu einer halbwegs verfassungsmäßigen Ordnung kommen können ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Europäische Bürger ... Welt Bürger und Wut Bürger ...

Thunberger und Radeberger ... Cheese Burger and Spieß Bürger ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Peterchens Mondfahrt ...







