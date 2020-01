Montag, 06 Januar 2020 | 02.006

Andreas Voßkuhle und ... Psyche ...

Geliebte des Gottes der Liebe ... sagt Lucius Apuleius ... und der ist dabei gewesen ...

am Ende ist Andreas Voßkuhle der Geliebte von Justitia ... der Göttin der Gerechtigkeit ...



am laufenden Band werden in Deutschland ... geschweige denn anderswo ...

Menschen und Tiere erstochen erschossen vergiftet verbrannt etc etc ...



oder mit ihrem ganzen Umfeld einfach in die Luft gesprengt ...

natürlich alles streng rechtsstaatlich ...



und die Staatsanwaltschaft vermutet dann jeweils eine psychische Erkrankung ...

als Hintergrund ... und stellt weitere Ermittlungen ein ...



dabei wirds doch gerade dann erst richtig interessant ...

mit anderen Worten ...



wann wird endlich mal die psychische Erkrankung von Angela Merkel aufgearbeitet ...

bzw wann werden die nach wie vor anhaltenden Auswirkungen ...



der im Rahmen ihrer DDR-Vergangenheit erlittenen ...

traumatischen Verletzungen ...



nicht nur medizinisch ... sondern eben rechtlich relevant erörtert ...

zum Beispiel im Rahmen meiner Verfassungsbeschwerden ...



wobei natürlich auch die Frage ...

warum sich das Bundesverfassungsgericht solcher existenziellen Dinge nicht annimmt ...



als Hintergrund auch nur eine psychische Erkrankung haben kann ...

bzw wohl eher im Vordergund ... denn 'Abhilfe' ist ja jederzeit möglich ...







