Sonntag, 05 Januar 2020 | 01.005

Andreas Voßkuhle und ... Jesus Christus ... weil Sonntag ist

'make Nature great again ... great wie Greta ... oder so ...

man könnte auch sagen ... 'make Jesus great again' ...



aber gerade daran zeigt sich ... daß das so nicht stimmen kann ...

denn die Natur 'ist' groß ... die braucht man nicht groß zu 'machen' ...



und Jesum Christum schon gar nicht ...

auch wenn das einige selbsternannte Stellvertreter ...



wie gerade wieder ein gewisser Bendictus ...

nach wie vor und ebenso hartnäckig wie schlitzohrig nicht wahrhaben wollen ...



und überhaupt ... die Crux .. oder soll man doch sagen 'das Kreuz' ...

steckt in diesem Wörtchen 'again' ... also 'wieder' ...



denn mit Sicherheit wird Jesus Christus nicht einfach so 'wiederkommen' ...

ein 'Wieder-kommen' gibt es genau so wenig wie die deutsche 'Wieder-vereinigung' ...



die Natur lacht sich doch endgültig eher noch kaputt ...

als daß sie 'wieder stark' wird ...



es ist nicht die Natur ... die sich ändern muß ...

sondern der Mensch ...



und das geht nun mal nicht ... solange ein paar geisteskranke Potentaten ...

wie ... beispielsweise ... Angela Merkel und oder eben Andreas Voßkuhle ...



nicht endlich zur Besinnung kommen ... und zu der Größe finden ...

zu der wir Menschen durchaus fähig sind ... und die 'Menschen würdig' ist ...







