Sonntag, 05 Januar 2020 | 01.005

Andreas Voßkuhle und ... das Volk ...

(1) wir wissen doch schon ... also ich meine wir das Volk ...

das heißt ... es gehört zum gesicherten Wisen unserer Zeit ...



Stand des Wissens und der Technik ... state of the art ... etc ...

'es gibt kein richtiges Leben im falschen' ...



(2) wir wissen auch ... also ich meine wir das Volk ...

daß die Politiker das nicht wissen ...



bzw sogar wider besseres Wissen dieses falsche Leben betreiben ...

diesen falschen Staat ... den sie zynischerweise Rechtsstaat nennen ...



um das soweit es irgend geht zu verschleiern ...

zu vertuschen zu beschönigen zu verniedlichen zu verdecken ...



(3) das ist so ... was ist jetzt das Problem ? ...

das Problem ist ... daß wir ... also ich meine das Volk ...



in der so genannten Demokratie ...

nicht nur Macht und Gewalt an so genannte Politiker abgegeben haben ...



sondern auch das Recht bzw die so genannte Recht-sprechung an Kriminelle ...

und die Kultur an Geisteskranke ...



die Religion an Scharlatane und Rattenfänger ...

und generell das Professionelle an Dilettanten ...



mit anderen Worten ... Volk und Politik in der Demokratie ...

das ist wie Rotkäppchen und der Wolf ...







