Samstag, 04 Januar 2020 | 01.004

Andreas Voßkuhle und ... Heidemarie Fritzsche ...

heute also wieder Wildkräuterwanderung ...

und es könnte sein ...



daß die Wirkung dessen was Heidemarie Fritzsche macht ...

größer ist als das was Greta Thunberg macht ...



denn es handelt sich ja hier um eine geführte Wanderung ...

von der diejenigen die daran teilnehmen ...



sich nicht nur nicht an der Nase herumführen lassen ...

sondern wirklich selbst was erleben und lernen ... besitzen und haben ...



eben diese wunderbaren Wildkräuter ... eine Art Ursprung und Urquelle der Natur ...

die sie in Gläsern etc etc sammeln ...



gewissermaßen nach dem Motto ... was man frisch im Glase hat ...

kann man getrost nach Hause tragen ...



Greta Thunberg aber wandert nicht ...

das wäre dann vielleicht doch etwas zu mühsam ...



und führen tut sie natürlich schon gar nicht ...

sondern sie fährt mit dem Zug ... der einen Zugführer hat ...



oder sie segelt ...und braucht jemanden ...

der einen Segelführerschein hat ...



und dann fährt sie da hin ...

wo sich die Führer dieser Welt versammeln ...



die dann wahnsinnig tolle Reden halten und sich amusieren ...

zum Beispiel mit Viagra und so ... und natürlich Champagne ...



von denen aber keiner vorhat ernsthaft was fürs Klima zu tun ...

sondern das ist alles nur Mittel zum Zweck ... für ihre so genannte Politik ...



als Willy Brandt sagte ...

der Himmel über der Ruhr muß wieder blau werden ...



hat man die Schornsteine gezählt ...

etwa so wie die Führer in Berlin jetzt die Obdachlosen zählen wollen ...



und dann hat man einen Schornstein nach dem anderen abgestellt ...

und schließlich sogar abgerissen ... bis der Himmel blau war ...



und hat statt dessen Windräder aufgestellt ...

die dann auch noch die Wolken vertrieben ... dafür aber Krach gemacht haben ...



vorher hat man nichts gesehen ... außer dem was aus den Schornsteinen kam ...

jetzt kann man nichts hören ... außer dem Krach den die Windräder machen ...



theoretisch könnte man das mit den Obdachlosen auch so machen wie mit den Schornsteinen ...

aber die werden eben nur gezählt ...



niemand hat offensichtlich ernsthaft vor ... die Obdachlosigkeit zu beseitigen ...

etwa nach dem Motto ...



es muß doch möglich sein ...

eine Gesellschaft und eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen ...



in der die primitivsten Anforderungen an Menschenrecht und Menschenwürde ...

gewährleistet werden ...



nämlich ein Dach über dem Kopf ... und genügend zu essen und zu trinken ...

und halbwegs Sicherheit ... um ein zivilisiertes Leben führen zu können ...



aber wo kämen wir dann hin ... dann könnten Politiker keine Wahlkämpfe mehr führen ...

und die potenziellen Wähler mit großartigen Verprechungen locken ...



und all diese Wohlfahrtsorganisationen ... bis hin zu Amnesty International ...

die würden ja dann arbeitslos ...



und am Ende gar obdachlos ...

wegen der unvermeidlichen tsunamiartigen Gentrifizierung ...



und würden sich mit letzter Kraft vielleicht auch noch auf ein Segelboot flüchten ...

oder wie weiland Noah auf eine Arche ...



und warten ... bis sich der Meeresspiegel so weit gesenkt hat ...

dann man dann wiedermal an Land stößt ... das man besiedeln kann ...



der Himmel über der Ruhr ist wieder blau ...

die Zukunft der Menschenheit aber keineswegs rosig ...



nicht umsonst sagt ...

die vier Elemente dieser Welt seinen Feuer Wasser Luft und Erde ...



wir werden ersticken ersaufen verbrennen verhungern verdursten ...

und unsere gute alte Erde ...



wird teils implodieren ... weil sie ständig weiter ausgehöhlt wird ...

teils explodieren ... weils ständig mehr explosiver Müll angereichert und eingelagert wird



nicht zuletzt aber vor allem auch deshalb ...

weil unter anderen Donald Trump und oder Wladimir Putin ... zum Beispiel



und oder Angela Merkel ... geschweige denn Andreas Voßkuhle ...

ständig mehr an den unsinnigsten Kriegen und Attentaten etc ausführen ...



statt mal etwas Sinnvolles zu tun ...

wie an einer geführten Wildkräuterwanderung teilzunehmen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen