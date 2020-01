Samstag, 04 Januar 2020 | 01.004

Andreas Voßkuhle und ... Angela Trump oder so ...

jetzt schickt der Donald Trump ... diesess Trampeltier ...

Tauende Soldaten nach Nahost ...



und die lassen ich auch da hinschicken ...

als gings um die Kinderlandverschickung ...



daran zeigt sich die Tragik des Menschseins ...

soweit eben nicht schöpfungsbedingt der Wille Gottes ...



im Tierreich gibt es für jedes schwächere oder gar kranke ...

und selbst die toten Tiere eine Verwertung ...



so daß nur die besten und gesündesten Tier überleben ...

und sich fortpflanzen ...



bei den Menschen läuft das genau umgekehrt ...

die geistig seelisch körperlich gesündesten Menschen ...



unterstützen selbst die schwächsten und kranksten ...

soweit nicht praktisch schon totesten Menschen ...



'de mortuis nil nisi bene ...'

weil hier typisch menschliche Komponenten ins Spiel kommen ...



wie Opportunismus wenn nicht gar Korruption ...

wo jeder vor der Macht wie vor einem Götzen seinen Diener macht ...



Trump Johnson Merkel Voßkuhle et al ...

alles Nato ... alles hirnlos ... hirnverbrannt ... hirntot ...



bzw Soldaten ... Frauen ... unfähig mal nachzudenken ...

oder ... wie Maria Furtwängler mal sagte ...



ich dachte immer ... mit uns Frauen ... das wär halt so ...

oder eben Andreas Voßkuhle ... unfähig ein Gespräch zu führen ...







