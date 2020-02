Samstag, 15 Februar 2020 | 07.046

Andreas Voßkuhle und ... die Potenz ... bzw die Wurst

bekanntlich ist es so ... alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei ...

und zwischen diesen beiden Enden 'spielt' das Leben ...



mal abgesehen davon ... daß es auch runde und oder sonst ...

Würste in allen möglichen Formen und Zuständen gibt ...



oder soll man gar sagen ... Aggregatzuständen ...

um besser aufs Thema an sich zu kommen ...



denn bekanntlich ist es doch so ... ums mal so zu sagen ...

am einen Ende der Wurst ist eine Frau ...



die erwartet ... daß der Mann mit dem sie grad zusammen ist ...

mit ihr schläft ... wie man eben so sagt ... - wenn er denn kann ...



am anderen Ende der Wurst ist ein Mann ...

der die Frau ... mit der er grad zusammen ist ...



auch wenn die das gar nicht will ...

vergewaltigen will ... eben weil er (grad) kann ...



und zwischen diesen beiden Enden 'spielt' das Leben ...

weil ... wie Angela Merkel immer sagt ... das ja alles ein Spiel ist ...



das Leben im allgemeinen ...

und die Politik im besonderen ...



naja ... von der so genannten Rechtsprechung ganz zu schweigen ...

denn bekanntlich ist es doch so ...



vor Gericht und auf Hoher See ...

ist man nur noch in Gottes Hand ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit und weiter abbröckelnde Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

Buddhisten und Hinduisten ... Manische und Brahmanische ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ... Meinungsbildung und Wolkenbildung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen