Freitag, 14 Februar 2020 | 07.045

Andreas Voßkuhle und ... das Attentat ...

bis zum 20. Juli ist es zwar noch etwas hin ...

aber die Frage stellt sich ja nach wie vor und jeden Tag ...



warum hat praktisch keiner der verantwortlichen Offiziere gehandelt ...

und vor allem früher gehandelt ...



und diese Frage stellt sich doch heute genau so ...

von irgend welchen Attentatsplänen mal abgesehen ...



denn wir wissen immerhin ... daß Attentate so ziemlich das ungeeignetste Mittel sind ...

um politische Gegebenheiten und Entwicklungen zu verbessern ...



wir haben es heute mit dieser geradezu fatalen Entwicklung zu tun ...

daß ... je länger irgend welche Schreckenstaten zurücklegen ...



desto intensiver wird an der so genannten Erinnerungskultur gearbeitet ...

und desto intensiver werden gleichzeitig ...



Reaktionen auf das aktuelle Geschehen systematisch zurückgedrängt ...

wie im Dritten Reich ist niemand bereit Konsequenzen zu ziehen ...



es kann hier dahingestellt bleiben ... ob es nicht auch zu Hitlers Zeiten ...

wenigstens eine wirksame Alternative zum Attentat gegeben hätte ...



objektiv kann es jedoch keinen Zweifel daran geben ...

daß es heutzutage diese Alternative gibt ...



in Form des rechtlichen Gehörs ... bzw der rechtlich-relevanten Erörterung ...

unter dem Schutz und Schirm ... Mitwirkung und Hinweisen eines Richters (m/w/d) ...



es muß ja gar nicht unbedingt der Höchste Richter des Landes sein ...

die Dritte Gewalt als solche ist unteilbar ...



das ist wie damals bzw auch sonst bei den Offizieren ...

im Einzelfall hat jeder den Marschallstab im Tornister ...



wobei hier auch die Frage dahingestellt bleiben kann ...

welchen Sinn es heutzutage noch macht ...



Mitbürger im Rahmen einer so genannten militärischen Ausbildung ...

systematisch darauf abzurichten ... andere Menschen zu erschießen ...



über alles Mögliche um nicht zu sagen Unmögliche wird ständig diskutiert ...

grad zum Beispiel über 'The Power of Architecture' ...



bloß nicht über das Wichtigste ... was uns heute vom Dritten Reich unterscheidet ...

das Recht ... oder meinetwegen 'The Power of Justice' ...



oder ... wieder andere haben das künstlerische Anliegen ...

nichts weniger als die Welt zu verbessern ...



was überhaupt nicht geht ...

weil wir nunmal schon in der besten aller Welten leben ...



es ist Bestandteil dieser natürlichen um nicht zu sagen göttlichen Schöpfung ...

daß sich darin auch diese menschliche Erkenntnis der Gerechtigkeit verwirklichen läßt ...



nach der Systematik unseres Gesellschaftssystems geht das nunmal nicht ohne einen Richter

und der müßte doch leichter zu finden sein als ein Attentäter ...



*



der Politische Lifestyle ... am Sankt Nimmerleinstag ... also ich meine Sankt Valentinstag ...

das Zentral Bänkerische Brexit und weiter abbröckelnde Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

der Islam und ... die Taliban und andere Terroristen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Unheilung ... Burnout und Reha ... Caritas und Carmelitergeist ...







