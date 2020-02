Donnerstag, 13 Februar 2020 | 07.044

Andrea Voßkuhle und ... die Naturkunde ...

das Museum für Naturkunde Berlin ...

ist das größte Naturkundemuseum Deutschlands ...



etwa 200 Wissenschaftler (m/w/d) arbeiten dort täglich daran ...

die großen Fragen und Herausforderungen der Zukunft zu beantworten ...



die wissenschaftlichen Sammlungen von mehr als 30 Millionen Objekten ...

sind die Grundlage ihrer Arbeit ...



in ständigen wie auch Sonderausstellungen ...

bei allgemeinen wie auch Sonderveranstaltungen ...



geben sie Einblick in ihre Erkenntnisse ...

auf den Spuren u.a. von Alexander von Humboldt und Charles Darwin ...



das Bundesverfassungsgericht in Karslruhe ...

ist das größte Verfassungsgericht Deutschlands ...



auch dort arbeiten Wissenschaftler (fast) täglich ...

bloß eben nicht an den großen Fragen geschweige Herausforderungen der Zukunft ...



sie geben auch keinen Einblick in ihre Erkenntnisse ...

denn sie haben keine ...



die wissenschaftlichen Sammlungen von mehr als 30 Millionen Paragraphen ...

sind die Grundlage ihrer Arbeit ...



den politischen Vorgaben der gewaltengeteilten Politischen Führung ...

den juristischen Rahmen und Unterbau zurecht zu zimmern ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit weiter abbröckelnden Rest Unions Europa Torso Rudiments



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und ...

das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Mimikry und Integrität ...Inklusion und Exklusion ...







