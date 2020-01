Freitag, 03 Januar 2020 | 01.003

Andreas Voßkuhle und ... der Krefelder Zoo ...

der Tod der Affen im Krefelder Zoo ist ein schmerzlicher Verlust ...

das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß die Affen im Kanzleramt ...

und vor allem im Bundesverfassungsgericht ...



leben ... und ebeno unberührt wie unbeirrt ...

am Tod der gesamten Menschheit arbeiten ...



da wird immer so getan ... als müßte man / als wollten sie ...

das Klima retten ... oder gar die Natur ...



weit gefehlt ... die Natur braucht man nicht zu retten ...

die Natur ist stärker als der Mensch ...



die Menschheit als solche (!!!) ist in Gefahr vernichtet zu werden ...

und zwar nicht zuletzt gerade durch sich selbst ... ganz ohne Natur ...



ganz einfach durch den Schwachsinn ...

der Leute im Kanzleramt und vor allem im Bundesverfassungsgericht ...



speziell diese so genannten Politiker haben es bereits geschafft ...

Geist und Seele der Menschen zu beseitigen ...



jetzt arbeiten sie nur noch darauf hin ...

die Menschheit auch physich zu beseitigen ...







