Donnerstag, 02 Januar 2020 | 01.002

Andreas Voßkuhle und ... der Treppenwitz der Zeitgeschichte

früher nannte man einen Treppenwitz einen Witz ...

den einer erst hinterher ... draußen ... beim Weggehen ... eben auf der Treppe ...



richtig verstanden und dann mehr oder weniger lauthals gelacht hat ...

s0 daß die drinnen das noch hören und sich darüber amusieren konnten ...



daß er das noch begriffen hatte ... aber wie geagt zu spät ...

und wer zu spät kommt ... den bestraft bekanntlich das Leben ...



im Grunde genommen genau so wie denjenigen der zu früh kommt ...

es ist halt alles nicht so einfach ...



der Bundesverfassungsgerichtspräsident hält sich auch hier drittgewaltig ...

kosequent an die gewaltengeteilt dritte Variante ...



das heißt ... er kommt überhaupt nicht ... zum Beispiel zu Potte ... oder zur Verhandlung ...

weder zu früh noch zu spät noch überhaupt ... und das ist dann auch kein Witz sondern todernst ...



so daß der Bürger ich völlig entnervt abwendet und geht ...

eben nach draußen ... vielleicht sogar ins Ausland ...



und erst auf der Treppe ... oder auf dem Schiff ... wird ihm klar ...

was für ein schändliches groteskes Spiel die Politiker mit ihm treiben ...



aber dann ist es wie gesagt zu spät ...

und dann lacht auch niemand mehr ...



außer eben denen drinnen ... insbesondere Angela Merkel ...

die ja ununterbrochen erklärt ... was das alles fürn Spaß macht ...



was anscheinend aber niemand begreift ...

denn da wird sein Heulen und Zähneklappern ...







