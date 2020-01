Donnerstag, 02 Januar 2020 | 01.002

Andreas Voßkuhle und ... der Dilettantismus ...

es liegt in der Natur der Sache ... 'make Nature great again' ...

daß man etwa was Hand und Fuß hat ... Sinn und Zweck ...



nur machen kann ... wenn man es professionell macht ...

zum Beispiel in der Wirtschaft ... vor allem auch in der Medizin ...



aber auch in der Kunst und oder ... last but not least ... in der Liebe ...

hat sich diese Erkenntnis auch weitgehend durchgesetzt ...



nur in der Politik sind nicht nur zunehmend ... sondern auch immer größere ...

oder soll man jetzt sagen professionellere Dilettanten am Werk ...



die poraktisch den Dilettantismus zum Maß aller Dinge erklären und erheben ...

und jedes Fachwissen systematisch beseitigen wie die verfassungsmäßige Ordnung ...



dem Oberdilettanten Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle ...

ist es dennoch gelungen ... auch diese Schwelle nochmal zu unterbieten ...



neuerdings werden massiv zu Tausenden so genannte 'Freiwillige' eingesetzt ...

um politische Aufgaben zu erledigen ... s. 'Nacht der Solidarität' ...



das professionelle Niveau dieser Freiwilligen ...

liegt jedoch noch unter dem Niveau der Dilettanten ...



getreu dem Motto der Beamten ...

man muß immer jemanden haben ... auf den man noch hinab gucken wenn nicht spucken kann







