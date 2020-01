Freitag, 03 Januar 2020 | 01.003

Andreas Voßkuhle und ... der Brand im Affenhaus ...

das ist der Unterschied zum Beispiel zum Brand im Kanzleramt ...

die Affen konnten nicht fliehen ... eben weil sie eingesperrt sind ...



Frau Merkel würde einfach nach draußen gehen ...

und sich das Schauspiel mehr oder weniger interessiert betrachten ...



gaffen nennt man das wohl heutzutage ...

soweit sie nicht die Feuerwehr aktiv behindern würde ...



mit ihren albernen Kommentaern und oder dem Versuch ...

doch noch das Eine oder das Andere retten zu wollen ...



und so fern scheint dieser Tag ja nicht zu sein ...

denn jetzt weiß man ja ungefähr wie das ist ...



wenn die Chinesen eines unschönen Tages ...

dann zielgenau aufs Kanzleramt mal ne richtige Rakete schicken ...



wenn nicht eine Bombe ...

die dann gleich den Bundetag und den Bundesrat mit beseitigen würde ...



und den Sitz des Bundespräsidenten ...

wenn nicht gar den Sitz des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



und damit das erreicht hätten ... was die modernen Perser ... also die Iraner ...

sich immer so für Israel wünschen ...







