Donnerstag, 02 Januar 2020

Andreas Voßkuhle und ... die Obdachlosen ...

wir wissen schon ... daß die rechtlich ... also laut Verfassung ...

gewaltengeteilten politisch Verantwortlichen geisteskrank sind ...



weil sie das was verantwortlich zu managen wäre ...

völlig unverantwortlich und untätig tatenlos einfach allgemein so laufen lassen ...



soweit sie es nicht aus nachvollziehbaren Eigeninteressen ...

sogar aktiv und speziell betreiben ...



und gerade dadurch erst völlig unnötig Mißstände schaffen ...

die es sonst gar nicht geben würde bzw rechtlich gesehen gar nicht geben dürfte ...



über die sich groteskerweise andere aber wiederum freuen ...

weil sie gerade daran verdienen ...



zuvörderst die gewaltengeteilte so genannte 4. Gewalt ... also die Presse ...

vor allem dann aber auch all die gesellschaftlichen und angeblich sozialen Kräfte und Mächte ...



die sich angeblich freiwillig mit der Verwaltung der Mißstände befassen ...

und der Notstände derjenigen ... die unfreiwillig in Not sind ...



und streng darauf achten ...

daß ihnen diese Existenzgrundlage nicht streitig gemacht geschweige denn entzogen wird ...



aber daß sie (...) so blöd sind ... und eine 'Nacht der Solidarität veranstalten ...

um Obdachlose zu zählen ... (???)



ist dann doch wieder ein neuer Höhepunkt in diesem sozialistischen Wahnsinn ...

der durchaus Parallelen und Vergleiche mit dem nationalsozialistischen Wahnsinn aufdrängt ...







