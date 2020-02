Dienstag, 11 Februar 2020 | 07.042

Andreas Voßkuhle und ... Holocaust und kein Ende ...

der Holocaust war im Prinzip nur möglch ...

weil das Rechtswesen nicht funktioniert hat ...



das gesamte Rechts und Gerichtswesen ... Arbeit Sozial Verwaltung ... Verfassung ...

von den so genannten (Rechts?)Staatsanwaltschaften ganz zu schweigen ...



ist zeitgenössisch auf genau demselben Niveau ...

wie damals im Dritten Reich ...



das heißt ... es ist heute wie damals nicht möglich ...

weder die Defizite noch die Auswüchse des politischen Geschehens ...



an zuständige Stelle vorzutragen ...

und rechtlich-relevant zu erörtern ...



auf der Basis hinreichenden rechtlichen Gehörs ...

unter konstruktiver Mitwirkung und entsprechender Hinweisen des Gerichts ...



Hitler wollte die Juden raushaben ...

was heutzutage völlig unkontrolliert zu uns reinkommt ...



wird uns morgen einfach überrennen ... Deutschland droht ein böses Erwachen ...

in der Art ... eines Morgens wachen wir auf ... und sind tot ...



es wird so weit kommen ... daß wir um unserer Leben flehen ...

und froh sind ... wenn wir geduldet werden ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ihre Nachbarn ...

in diesem Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ...







