Mittwoch, 12 Februar 2020 | 07.043

Andreas Voßkuhle und ... der Mensch ...

für die Tiere ist es immer wieder dasselbe ...

ein Tier lebt ... bis es entweder stirbt oder gefressen wird ...



nicht zuletzt vom Menschen ...

oder erschossen wird ... wegen des Fells ...



oder wegen des Elfenbeins ... ach ... es gibt da die tollsten Sachen ...

oder einfach so aus Spaß an der Jagd ... am Knallen ... am Knall ... am Urknall ...



der Mensch hat inzwischen ... oder zumindest einige ...

haben inzwischen die Dimensionen dieses Universums erkannt ...



und streben nach Höherem ... nach Erkenntnis ...

sicher nicht nach Tieren ... aber nach sogenannten Bodenschätzen ...



der Rest der Menschheit aber verharrt auf der primitiven Stufe ...

so kurz über dem Tier ...



und verwendet die ihm verfügbare Intelligenz dazu ...

zu zerstören und zu zertreten alles was ihm vor die Füße kommt ...



reflexartig ... triebhaft ... zwanghaft ...

und nicht nur individuell bzw eb detail ... soll man sagen Mann gegen Mann ...



sondern vor allem auch en gros ... durch so genannten Krieg ...

und ausdrücklich so genannte Massenvernichtungswaffen ...



diese blinde unkontrollierte Zerstörungswut auf Sachen Tiere Menschen ...

macht selbst vor den höchsten Richtern nicht Halt ...



sogar noch differenziert nach Fachgebieten ...

und völlig unbeirrt gewissermaßen doppelt blind in Bezug auf das Ganze ...



*



