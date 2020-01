Mittwoch, 01 Januar 2020 | 01.001

Andreas Voßkuhle und ... die Gentrifizierung ...

am Feuerwerk kann man die Folgen des gesellschaftlichen Wandels erkennen ...

denn so toll war es bisher im Kiez noch nie ...



durch die Gentrifizierung leben hier ...

nicht unbedingt gebildetere ... aber eben wohlhabendere Mitbürgerinnen und Mitbürger ...



die mehr und größere Raketen länger in die klare Luft des Nachthimmels geschossen ...

und ihn teils erhellt ... teils verdunkelt ...



zumindest aber verstunken haben ...

das nachhaltige Feuerwerk ist halt noch nicht erfunden ...



mit dem Nachhaltigen Staat ist es wie mit dem Rechtsstaat ...

sie stehen sich selbst im Wege ...



früher war ein Stau die Folge eines Unfalls ...

der so genannte Rechtsstaat ist der Unfall schlechthin ... par excellence ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen