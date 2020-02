Montag, 10 Februar 2020 | 07.041

Andreas Voßkuhle und ... das Recht ...

Merkel / Schäuble / Voßkuhle ... also unsere drei Spitzenpolitiker ...

haben keine Ahnung von Politik ... das heißt ... was ist Politik und wie macht man das (?) ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

es gibt an sich überhaupt kein Problem ...



weil wir doch an sich eine Verfassung haben ...

und da steht ja alles un-mißverständlich drin ...



es liegt nun aber mal in der Natur der Sachen ...

daß alles zwei Seiten hat und man die Sachen also ge und auch miß brauchen kann ...



bzw es liegt in der Natur des Menschen ...

die Sachen nach Belieben zu ge brauchen oder eben zu miß brauchen ...



Merkel / Schäuble / Voßkuhle repräsentieren die Gewalt ...

die so genannte Staatsgewalt ...



mit der sie das Volk ... um nicht zu sagen die Völker zumindest Europas ...

nach allen Regeln der Kunst brutalstmöglich vergewaltigen ...



Staatsgewalt und Volk ...

das ist so'n Verhältnis ... ungefähr ... wie Mann und Frau ...



auch im normalen Alltagsleben ist es nunmal erfahrungsgemäß so ...

daß Frauen immer mal wieder wenn nicht regelmäßig vergewaltigt werden ...



kaum schreit mal eine Frau Hilfe ich werde vergewaltigt ...

da schreien Hunderte andere ... me-too ...



für diese Situationen kriegen Frauen immer von den Fachleuten den Rat ...

'Du mußt halt mit ihm reden ... in einer Art und so lange bis er aufgibt' ...



theoretisch läßt sich dieser Rat auch die Staatsvergewaltiger übertragen ...

praktisch ist es aber so ...



daß es inzischen längst 'zum gesicherten und mehrfach geprüften Wissen gehört ...

soweit nicht sogar eindeutige nicht widerlegbare Fakten existieren' (Sabine Kunst) ...



daß dieser Dialog ... wenn man das so nennen kann ...

offenbar nicht dazu führt ... das Verhalten dieser Herren irgendwie zu beeinflussen ...



das ist so ... ist aber immer noch nicht das Problem ...

bzw ... wie gesagt ... es gibt an sich überhaupt kein Problem ...



weil wir doch diese Verfassung haben ... in der alles genau drinsteht ...

insbesondere auch ...



wie sich Politiker im allgemeinen zu verhalten haben ...

vor allem aber auch ... wie sich speziell der Höchste Richter im Staat zu verhalten hat ...



und da steht nunmal ausdrücklich drin ...

daß jeder Mann und natürlich auch jede Frau Anspruch 'rechtliches Gehör' hat ...



im Kern ist das also nicht nur 'reden bis er aufgibt' ...

und auch der Richter sich das nicht nur einfach anhören darf ...



bis er vor Erschöpfung vom Stuhl fällt ...

oder so ...



sondern daß das Gehörte auch inhaltlich gewürdigt ...

zu einer Entscheidung führen soll ... die die Situation bereinigt ...



wozu der Richter ausdrücklich nicht nur zuhören ...

sondern auch einen eigenen Beitrag leisten soll ...



durch die selbständige gerichtliche Hinweispflicht ...

die man also nicht erst noch extra beantragen muß ...



Rechtliches Gehör heißt also ... es gibt eine richterliche Anhörungspflicht ...

eine richterliche Hinweispflicht und eine richterliche Mitwirkungspflicht ...



und das Ganze ist Teil ...

unserer grundgesetzlichen Rechtsstaatlichkeit ...



bloß kümmert das den Herrn Voßkuhle nicht ...

und das ist eben kein Problem ... sondern ein Skandal ...



man könnte noch einen Schritt weitergehen ...

wir leben nach eben dieser unserer Verfassung in einer Demokratie ...



und ... wie Sabine Kunst (...) richtig erkannt hat ...

auch gesichertes und mehrfach geprüftes Wissen ...



und eindeutige nicht widerlegbare Fakten ...

veranlassen unsere drei Vergewaltiger nicht ...



dem Volk diese Demokratie zuzugestehen ...

bzw als deren elementarer Bestandteil ... das Recht ...



und wir haben es ... state of the art ...

auch zu einem hohen Niveau an Zivilisation und Kultur gebracht ...



es ist wohl leider so ... daß das noch nicht durchgedrungen ist ...

bis zu diesem Spitzentriummatriachvirat ...



daß Demokratie Herrschaft des Volkes heißt ... also Souveränität ...

Freiheit ... Toleranz ... und last but not least das Recht auf Liebe ...



aus der Sicht des Volkes geht es also speziell ...

um diesen Dialog mit dem Recht ... und in der Folge davon mit der Politik ...



und der könnte durchaus vermittelt werden ...

durch Persönlichkeien wie Sabine Kunst ...



'Open Humboldt' kann also sinnvollerweise nur heißen ...

Arbeit und Forschungsergebnisse (..) zum Bundesverfassungsgericht zu bringen ...



'wie der Herr so's G'scherr' ... sagt das Volk ...

das heißt der Weg geht von 'open' vom Recht zur Politik in die Gesellschaft ...



auf keinen Fall umgekehrt ...

und ... um auf die Liebe zurückzukommen ...



im Idealfall erreicht das Volk dann wie gesagt demokratische Verhältnisse ...

unter denen es einigermaßen zufrieden sagen kann ...



'liebe Dich selbst ... dann ist es egal wer an der Regierung ist' ...

oder eben auf dem Stuhl des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



und das wäre dann doch immerhin schon mal der Ausgangspunkt dafür ...

um letztlich auch auf die Verfassung wieder zurückzukommen ...



dieses beeidete verfassungsmäßige Ziel aller Politik und des Rechts anzupeilen ...

'den Nutzen des Volkes mehren' !!!



*



der Politische Film ...

das Parlamentarische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Kroatischen Nachbarn ...

mit ihrer Brexit Rest Unions Europa Torso Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Ethik und Moral ...

Recht und Würde ... Rechtsstaat und Unwürdigkeit ... Einheit und Trauma ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen