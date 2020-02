Sonntag, 09 Februar 2020 | 06.040

Andreas Voßkuhle und ... sein Rechtsruck ...

irgend jemand hat mal gesagt ... es müsse ein Ruck durch Deutschland gehen ...

oder wars doch Roman Herzog ...



und gemeint hat er einen Rechtsruck ...

bzw als ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



einen Ruck im Hinblick auf Verständnis und Anwendung des Rechts ...

er hat also de facto seine eigenen Versäumnisse beklagt ...



in der Hoffnung ... daß bei den nach ihm amtierenden Präsidenten (m/w/d) ...

vielleicht doch mal der Groschen fällt ...



statt dessen fällt nun also der Euro ...

weil ncht nur die Rechtsprecher ... sondern auch die so genannten Politiker ...



mit dem Pfund so umzugehen ... um nicht zu sagen zu wuchern ...

daß dabei eine halbwegs sinnvoll Politik bzw Rechtsprechung herausgekommen wäre ...



und prompt bemächtigen sich die üblichen Verdächtigen des Themas ...

der Rechts(d)ruck in den Parteien multiplziert sich mit dem Rechtsmangel in den Gerichten ...



sodaß das mit dem Vorzeichen des Aktionismus ...

tatsächlich zu einer existenziellen Gefahr für die Demokratie wird ...



gerade weil wir sowas bisher ja noch gar nicht erreicht haben ...

und das unter Merkel / Voßkuhle in immer weitere Ferne rückt ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Thunberger und Wutbürger ...

Cheese Burger und Spieß Bürger ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Peterchens Mondfahrt ...







