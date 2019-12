Samstag, 28 Dezember 2019 | 52.362

Andreas Voßkuhle und ... die Hinrichtungen ...

Japan richtet Ausländer hin ...

weil sie ein Haus ausgeraubt haben ...



USA richtet Aufsässige Hin ...

weil sie eine Bank überfallen haben ...



und die Polizei in Deutschland richtet Autofahrer hin ...

weil sie eine Litfaß-Säule umgefahren haben ...



in was für einer Welt leben wir denn nun eigentlich ? ...

es heißt doch immer ... es gäbe kein richtiges Leben im falschen ! ...



*



Tote bei Anschlag in Somalia ...

Terror bei Anschlag in Nigeria ...



Anschlag im Bundesverfassungsgericht in Deutschland ...

Wir haben einen großen Briefkasten und einen großen Papierkorb ...



'Verfasungsbeschwerden' ...

'das ist bei uns wie zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus' ...



oder ...

'Wir haben sie zwar erhalten ... nehmen sie aber nicht an' ...



*



Darts WM ... zweimaliger Weltmeiter raus ...

Deutschland WM ... immer mehr Hartz IV Ausländer rein ...



was hat das zu tun ...

mit Menschenrecht und Menschenwürde ...



geschweige denn mit Menschlicher Vernunft ...

bzw dem so genannten gesunden Menschenverstand Svenja Schulzes ...



diese dilettantische hirnrissige Staatsführung ...

übertrifft sich immer wieder selbst ...







