Freitag, 07 Februar 2020 | 06.038

Andreas Voßkuhle und ... der Brexit ...

dieser Brexit ist die Wurzel allen Übels ...

abgesehen natürlich von der Rechtssprechung des Herrn Voßkuhle ...



und der Anfang vom Ende der Europäischen Union ...

der es so gehen wird wie dem was mal Jugoslawien war ...



nicht mehr lange ... dann werden weitere Boris Beckers kommen ...

ich meine Boris Johnsons ...



die ihren persönlichen Vorteil in einem Ausstiegsprogramm sehen ...

und das dann genau so rücksichtslos betreiben wie die Briten ...



immer unter dem Deckmantel ...

man müsse ja den Willen des Volkes respektieren ...



und dann werden siejenigen die gerade noch Multikulti gemacht haben ...

wieder hemmungslos bekämpfen ...



es wird selbst in Deutschland wieder so weit kommen ...

daß sich Ost und West bekriegen ...



schlimmer als es zu DDR-Zeiten der Fall war ...

wo das Volk unter der Decke der Regierungen sich mehr einig war als jetzt ...



da nach wie vor keinerlei Politik im Sinne einer Einheit gemacht wird ...

sondern die verschiedenen Interessengruppen sich nur gegenseitig ausbeuten ...



das Problem ist eben nicht die Aufrechterhaltung einer Staatsidee ...

weder im alten Jugoslawen noch in der neuen Europäischen Union ...



sondern unabhängig von der Staatsidee demokratische Politik zu machen ...

und das wäre durchaus von Deutschland aus möglich ...



aber davon sind Frau Merkel Welten entfernt ...

und Herr Voßkuhle ganze Sonnensysteme ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

der Islam und ... die Taliban und andere Terroristen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Unheilung ... Burnout und Reha ... Caritas und Carmelitergeist ...







