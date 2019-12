Freitag, 27 Dezember 2019 | 52.361

Andreas Voßkuhle und ... die so genannte Todesstrafe ...

in Japan ist gerade zum dritten Mal in diesem Jahre ...

ein Mensch nicht nur gerichtet sondern auch hingerichtet worden ...



die Juden verwenden den Begriff des 'Gerechten unter den Völkern' ...

man könnte entsprechend auch fragen ...



ob ein Staat ... der nach wie vor die Todesstrafe praktiziert ...

noch zu den halbwegs zivilisierten unter den Staaten gerechnet werden kann ...



bzw ... ob ein deutscher Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

der das unkommentiert läßt ... noch zu den 'Gerechten' gerechnet werden kann ...



das höchste deutsche Gericht ...

macht ständig Besuche bei den höchsten Gerichten anderer Länder ...



es ist aber noch nie in einem Land gewesen ... das die Todesstrafe praktiziert ...

und hat mal gefragt ... ob sie noch alle Tassen im Schrank hätten ...



wie verzweifelt ... also ich meine hirnverbrannt ...

muß eine staatliche Organisation bzw eine Staatführung sein ...



daß sie glaubt ... und was ist das für ein Glaube ... (?) ...

sie habe ein Recht (???) ...



aus Gründen einer so genannten Strafverfolgung ...

einen Menschen zum Tod auch nur zu ver-urteilen ...



geschweige denn ... eine solche 'Strafe' (?) ...

auch noch zu vollstrecken ...



die Vorgänge in Japan ...

haben drei Parallelen zur Lage in Deutschland ...



1) zwischen Tat und Entscheidung liegen beim Bundesverfassungsgericht ...

in der Regel ähnlche zetliche Abstände ...



2) die Entscheidungen stellen rechtlich und speziell gesehen ...

keinen Ausgleich geschweige denn Balance her ...



3) das Verhalten des Gerichts politisch und allgemein geehen ...

als Teil der Staatsführung und des gesellschaftlichen Lebens ...



stellt sich selbst innerhalb dieses Bereiches ...

als mehr oder weniger geisteskrankes Eigenleben dar ...



und nicht als konstruktiver Beitrag zum Gelingen des Ganzen ...

das heißt eines menchenwürdigen Staates und seiner verfassungsmäßigen Ordnung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen