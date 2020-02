Donnerstag, 06 Februar 2020 | 06.037

Andreas Voßkuhle und ... die menschlichen Triebe ...

es gibt tatsächlich Dinge in dieser unserer Welt ...

da hat die Menschliche Kultur die Urknall Natur gewissermaßen überlistet ...



es gibt zum Beispiel das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ...

das einen hohen rechtlichen Schutz im ansonsten Unrechtsbetrieb gewährleistet ...



das Musterbeispiel für ein geschlossenes System in der Natur ist an sich der Mensch ...

als Be-trieb und ge-steuert von seinen Trieben ...



die sich immer wieder selbst in die Quere kommen ...

sich gegenseitig aufheben wenn nicht gar vernichten ...



zum Beispiel steht der Sexualtrieb für den Antrieb in dieser Welt ...

aber dagegens teht auch gleich der Abtrieb ...



denn kaum ist eine Frau endlich schwanger ... heißt es erstmal ...

ach Du Lieber Gott ... ausgerechnet jetzt ... können wir das nicht abtreiben ...



mit anderen Worten ... es fehlt der Zivilisation nicht nur eine brauchbare Rechtskultur ...

sondern auch eine Kultur des Schwangerwerdens und des menschenwürdigen Umgangs damit ...



und dann heißt es immer ... wenn deser Trieb einsetzt ... also ich meine der Antrieb ...

dann wäre der Verstand im Arsch ...



Marilyn Monroe hat mal gesagt ...

nach einem Rendez-vous mit John F. Kennedy ...



'Männer denken gar nicht immer nur an Sex ...

nur wenn sie denken ... dann denken sie immer nur an Sex ...'



übertragen auf das politische Geschehen in der Welt würde das heißen ...

Politiker (m/w/d) ... haben gar keinen Verstand ...



nur wenn sie ihn einschalten ... dann ist er im Arsch ...

denn anderes ist dieser hirnverbrannte Unsinn ja nicht zu erklären ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und ... Palästinenser und andere Antisemiten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Mimikry und Integrität ... Inklusion und Exklusion ...







