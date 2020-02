Mittwoch, 05 Februar 2020 | 06.036

Andreas Voßkuhle und ... das Politische Buch ...

man könnte denken ... wir seien nicht nur von Gott verlassen ...

von Jesus Christus und dem Heiligen Geist ...



sondern auch sonst von allen guten bzw eben gesunden Geistern ...

diesem sprichwörtlichen 'mens sana in corpore sano' ...



'Globale Fliehkräfte ...

eine geschichts-philosophische Kartierung der Gegenwart' ...



Prof.Dr. Vittorio Hösle ... University of Notre Dame du Lac ...

Universitas Dominae Nostrae a Lacu ... (Lake Michigan) ...



versucht den Dingen auf die Spur zu kommen ...

er bietet zwar keine Lösungen ... gibt keine Antworten ...



stellt aber für sein spezielles Publikum ...

also für die gehobene katholische Gesellschaft ...



ebenso verständliche wie anachronistische Fragen ...

zum Beispiel ... 'Was ist los mit unserer demokratischen Kultur ?'



nicht achtend die Tatsache ... daß wir sowas bisher doch noch gar nicht hatten ...

und auch niemand von den dafür Verantwortlichen ernsthaft danach strebt ...



oder 'Was ist los mit unserem Rechtsstaat ...

bzw den 'Errungenschaften der Rechtsstaatlichkeit ?' ...



nicht achtend der Tatsache ...

daß der so genannte Rechtsstaat in der Hand einer Diktatur ...



und eben auch der von Angela Merkel im allgemeinen ...

und der der Katholischen Kirche im besonderen ...



das Gegenteil ist von demokratischer Politik ...

im eigentlichen und wahren Sinne ...



Hösle spricht zwar von moralischer Beliebigkeit und Ohnmacht ...

beklagt den Erfolg von Populisten und die Zersetzung politischer Rationalität ...



ist aber selbst nicht bereit ...

daraus auch nur die geringsten Konsequenzen zu ziehen ...



was nützt uns eine 'integrale Perspektive' auf dieses politische Geschehen ??? ...

was objektiv fehlt ... ist eine rechtlich-relevante Perspektive !!!



die offensichtlich ebenso absichtlich wie absichtsvoll ausgeblendet wird ...

weil man sich da ja mal 'entscheiden' müßte ...



und vor 'Entscheidungen' hat das Bundesverfassungsgericht im allgemeinen ...

und sein Präsdent im besonderen ...



mehr Angst ...

als das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange ...



Verlag Herder ... Freiburg im Breisgau ...

www.herder.de ...







