Dienstag, 04 Februar 2020 | 06.035

Andreas Voßkuhle und ... die Phänomene ...

zu den 'phenomenons` (Philipp Jenninger) unserer Zeit gehört die Tatsache ...

daß ähnlich wie damals beim Holocaust ...



jeder weiß was los ist ...

aber niemand ist bereit auch nur die geringsten Konsequenzen daraus zu ziehen ...



jeder weiß ... zum Beispiel ...

daß das mit der so genannten Wiedervereinigung ein Schlag ins Wasser war ...



eine Fehleinschätzung ... eine Fehlentwicklung ... ein grandioser Irrtum

wenn nicht eine ganz bewußte vorsätzliche kriminelle Handlung ...



trotzdem lieben alle Frau Merkel ... um es mal etwas vereinfacht zu sagen ...

obwohl diese Frau geradezu die Inkarnation ...



des Mißlingens der Wiederherstellung einer deutschen Einheit ist ...

die heute noch 'Ostfrau' ist wie eh und je ...



die sich also ganz wohl fühlte ... der nur die Reisefreiheit fehlte ...

und die hat sie ja jetzt und nutzt das auch gehörig aus ...



sie ist inzwischen als Bundeskanzlerin Reiseweltmeister ...

was beweist ...



daß sie hier eine perfekte DDR ... eine perfekte Diktatur eingerichtet hat und ausübt ...

Welten entfernt von unserer Verfassung und deren Ordnung ...



wofür sie wiederum um Grunde genommen nicht mal was kann ...

weil die Verhinderung eines politischen Amoklaufs Sache von Herrn Voßkuhle ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Rest Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Rest Unions Europa Rudiment Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

Frauen kriegen die Kinder ... und das Kind im Manne regiert die Welt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen