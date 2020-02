Montag, 03 Februar 2020 | 06.034

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Antisemitismus ...

diese ganzen Aktivitäten und Bemühungen ...

eine Welt ohne Antisemitismus herzustellen ...



inclusive 'die Sicherheit nicht nur der Semiten vor Ort ...

sondern des Staates Israel (???) ... ist deutsche Staatsraison' ...



führen zwangsläufig zu einer Verstärkung des Antisemitismus ...

bze dazu ...



daß die Juden endgültig allen Reichtum und alle Macht ...

letztlich gar alle Gewalt besitzen ...



die so genannte Rückgabe ehemaligen Jüdischen Eigentums an die heutigen Erben ...

ist nichts anderes als der offensichtlich mißglückte Versuch ...



eine so genannte Deutsche Wiedervereinigung herzustellen ...

und das als Restitution des Besten aus den letzten 100 Jahren mißzuverstehen ...



also der äußeren Besitz und Macht Verhältnisse ...

ohne Rücksicht auf den Inhalt ... also auf die Menschen ...



die in den heutigen Verhältnissen leben müssen ...

und nach wie vor in unbechreiblicher Weise ausgebeutet und versklavt werden ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre kroatischen Nachbarn ...

mit ihrer Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Ethik und Moral ...

Recht und Würde ... Rechtsstaat und Unwürdigkeit ... Einheit und Trauma ...





