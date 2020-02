Sonntag, 02 Februar 2020 | 05.033

Andreas Voßkuhle und ... die Stellvertreter ...

wir wissen schon ... nicht mal Gott ist selbst auf der Welt ...

dafür hat er seine Stellvertreter ...



weiß der Teufel ... wo er ist ...

er ist jedenfalls nicht da ... wenn man ihn mal braucht ...



und die Stellvertreter sind natürlich auch nicht da ...

die haben ständig und genaug damit zu tun ...



nicht nur ihr eigentliches verantwortliches Amt ...

sondern auch wen und oder sonst was völlig unverantwortlich zu mißbrauchen ...



diese Prinzipien der Stellvertretung und des Mßbrauchs ...

ziehen sich praktsch durch das gesamt moderne politische Geschehen ...



früher ... also in den vordemokratischen Zeiten ...

hier es immer ... wer nichts wird wird Wirt ...



heute dagegen heißt es ... wer nichts wird wird Politiker ...

und da beginnt dann prompt der gleiche Mißbrauch wie bei den katholischen Priestern ...



wie dort der Glaube wird hier die Verfassungs mißbraucht ...

wie dort die unschuldigen Kinder werden hier die gutgläubigen Bürger mißbraucht ...



und je höher einer in der Hierarchie kommt ...

desto wichtiger werden die Stellvertreter ...



Frau Merkel zum Beispiel macht nicht selbst Politik ...

sondern sie hat ihre so genannten politischen Berater ...



und Herr Voßkuhle spricht natürlich auch nicht selbst Recht ...

sondern dafür er seine wissenschaftlichen Mitarbeiter ... wie das dort heißt ...



und die Chefs (m/w/d) erläutern dann hinterher nur ...

was die Stellvertreter und Lobbyisten etc ihnen vorgetragen haben ...



und wenn dann immer noch Fragen offen bleiben ...

erklären das die Pressesprecher ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-Ballistische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Thunberger und Wutbürger ...

Cheese Burger und Spieß Bürger ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen