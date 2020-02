Samstag, 01 Februar 2020 | 05.032

Andreas Voßkuhle und ... der Winterschlaf ...

an sich schläft der Bundesverfassungsgerichtspräsident ja das ganze Jahr ...

deswegen ist er auch so gesund ...



nichts ist bekanntlich gesunder als der Büroschlaf ...

solange er den Feierabend nicht verschläft ...



zur Zeit in der jahreszeitlichen Variante des Winterschlafs ...

das heißt ... da muß er aufpassen ...



daß er den Frühling nicht verschläft ...

zum ersten ... zum zweiten ... und zum ...



wegen dieser einzigartig-dreifaltigen Gewaltenteilung ...

die sich auf wundersame Weise nicht teilt sondern vermehrt ...



nicht reduziert ... sondern dreifach potenziert differenziert dimensioniert ...

mit dieser Über-macht (!) dem Bürger nicht die geringste Chance läßt ...



und das völlig geschlechtslos ... einfach so durch Zellteilung ...

bzw eben Gewaltenteilung ... m/w/d ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

die Buddhisten und Hinduisten ... Manischen und Brahmanischen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ... Meinungsbildung und Wolkenbildung ...







