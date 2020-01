Freitag, 31 Januar 2020 | 05.031

Andreas Voßkuhle und ... die Zukunft Europas ...

am 9. Mai ist Europatag ... und ab 9. Mai 2020 soll für zwei Jahre ...

auf Wunsch der Europäischen Kommission eine Konferenz zur Zukunft Europas stattfinden ...



das ist wieder wie mit den Fröchen ...

wenn man die Zukunft der Menschen ... der Völker der Welt ...



wie soll ich sagen ...

bewässern düngen heranziehen bzw eben öffnen will ...



dann darf man doch nicht ausgerechnet diejenigen Architekten und Macher ...

Sandburgenbauer und Manager da dranlassen ...



die die Gegend bzw also die Zukunft der Menschen und Bürger ...

ständig systematisch verbauen ...



und statt dessen ihre egene Zukunft (!!!) ebenso hartnäckig wie hinterhältig ...

einrichten und ausüben ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

der Islam und andere Terroristen ...



das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Unheilung ... Burnout und Reha ... Caritas und Carmelitergeist ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen