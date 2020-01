Dienstag, 28 Januar 2020 | 05.028

Andreas Voßkuhle und ... das Weltkulturerbe ...

die Menschheit muß ja bzw soll ja irgend wie bewahrt und gerettet werden ...

und das ist dann immer wieder wie im Zoo ... bloß umgekehrt ...



das Volk sitzt mehr oder weniger eingesperrt oder auch ausgesperrt im Käfig ...

und die Affen laufen frei rum ... also diejengen die regieren ...



sie wissen nichts und können nichts ...

sie sehen nichts und hören nichts ...



aber sie reden den ganzen Tag was das Zeug hält ...

und quatschen dem Volk die Ohren ab ...



*



die Politische Oper ...

das Kommssionarrstsche Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment Nachbarn ...



das Po-litische thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

Frauen kriegen Kinder ... man spricht aber auch vom Kind im Manne ... also wie denn nun ?







