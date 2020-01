Sonntag, 26 Januar 2020 | 04.026

Andreas Voßkuhle und ... die Medizin ...

wir wissen doch aus der Medizin ... daß selbst die gesündesten Lebensmittel ...

zu Unverträglichkeiten und Beschwerden führen können ...



wenn nicht gar Leiden und Erkrankung ...

je nachdem wann wie wo wieviel womit etc man sie zu sich genommen hat ...



und daß speziell bei Arzneien und Medikamenten selbst aus der Apotheke ...

die die gewünschte Wrkung brngen ...



mit Risiiken und Nebenwirkungen zu rechnen ist ...

die schlimmstenfalls zum Tod führen können ...



nur gibt es hier eben die Weisung ...

wenn Sie nicht mehr weiter wissen ... fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker ...



bezogen auf die Politik ist das im Prinzip nicht anders ...

aber mit zwei gravierenden Unterschieden ...



erstens will das niemand wahrhaben ...

das mit den Beschwerden Erkrankungen Leiden Nebenwirkungen Risiken Unverträglichkeiten



zweitens gibt es in der Politik kein Pendant zu ...

'fragen Sie Ihren Ärzt oder Apotheker' ....



geschweige denn ...

fragen Sie Ihren Abgeordneten oder den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



*



die Politische Predigt ... weil Sonntag ist ...

das Kloo-ballstische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Wut Bürger ...

Cheese Burger und Spieß Bürger ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Himmelfahrt und Höllenfahrt ...







