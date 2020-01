Samstag, 25 Januar 2020 | 04.025

Andreas Voßkuhle und ... die Demokratie ...

das Volk ... dieses obermiese ... wie es in der Volksbühne geschrieben steht ...

fragt immer ...



wieso werden wir eigentlich ... obwohl wir doch herrschen ...

so schlecht regiert ... geschweige geführt ???



des Rätsels Lösung ist an sich ganz einfach ...

wir ... also das Volk ... sind ja Menschen ... mit natürlicher Intelligenz ...



regiert werden wir aber nicht von Menschen ...

sondern von einer Art Unmenschen ...



ohne jede Intelligenz ... nicht mal künstliche Intelligenz ...

denn die sitzt ja irgend welchen Maschinen ...



diese Unmenschen haben nur Instinkte ...

mit denen sie reflexartig reagieren auf das was sich in ihrem Umfeld tut ...



der Präsident des Europäischen Parlaments hat dieser Tage ...

in einem Moment wachen Bewußtseins gesagt ...



wir ...

damit hat er also sich selbst bzw eben diese Klasse der Unmenschen gemeint ...



müßten uns frei machen von dieser Besessenheit ...

alles immer nur nach dem Profit zu beurteilen ...



das hat er in Davos gesagt ... zu den 'Bonzen im Schnee' ...

also zu denen da als einer von denen da ...



und das führt uns geraden Wegs zu Gottfried Wilhelm Freiherrn von Leibniz ...

und seiner Erkenntnis ...



das zu verwirklichende Recht ... also Gerechtigkeit ...

gibts nur ... wenn man Gleiches gleich ... bzw Ungleiches ungleich behandelt ...



mit anderen Worten ... wir kommen nur weiter ...

wenn er ... eventuell ... in einem nächsten Moment wachen Bewußtseins ...



das nicht zu Seinesgleichen sagt ... sondern zu uns Ungleichen ... also dem Volk ...

und sich auf eine Anhörung und Erörterung dieser Fragen einläßt ...



und wenn sich dann noch der Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle

dazu gesellen würde ... bei dem es um genau dasselbe Problem geht ...



stünden wir zumindest am Anfang einer Wende ...

und auf dem Weg zum Wandel ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen und südhalbkugeligen ... asiatischen und australischen ...

buddhistischen und hinduistischen ... manischen und brahmanischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildubg ...

Fortbildung und Weiterbildung ... Meinungsbildung und Wolkenbildung ..







