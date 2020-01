Freitag, 24 Januar 2020 | 04.024

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

Angela Merkel ist die Inkarnation des Begriffs ...

'Gleichberechtigung der Frauen ...



ist dann erreicht ... wenn Frauen mit derselben Selbstverständlichkeit ...

die gleichen Positionen besetzen und den gleichen Unsinn machen können ... wie Männer' ...



so weit so gut ...

nur bringt uns das in der Sache selbst ja nicht weiter ...



wenn anschließend ... ebenso hartnäckig wie nachhaltig ...

arrogant wie ignorant ... sehenden Auges uneinsichtig ... Anhörung verweigernd ...



der Höchste Richter ...

die Höchste Instanz ...

das Höchste Ezhos ...



im Lande ... m/w/d ...

diesen Unsinn für 'Recht' erklärt und als das Maß aller Dinge ...



*



der Polytische Lyfestyle ...

das Zentral Bänkerische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre weltweit islamystisch terrorystischen Nachbarn ...



das Po-lytische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Demenz ... Burnout und Reha ... Caritas und Karmelitergeist ...







