Andreas Voßkuhle und ... die Zählungen

ungezählte Menschen liegen ... bislang noch ...

auf den Parkbänken und U-Bahnschächten ... in Gebüschen und Hauseingängen ...



und ungezählte Menschen ... nach wie vor ...

starben auf der Flucht vor den Nationalsozialisten ...



niemand zählt .. bislang noch ...

die Opfer dieser hirnrissigen so genannten Politik Angela Merkels ...



da niemand bereit ist ... nach wie vor ...

(h)i(e)hr Einhalt zu gebieten ...



insbesondere nicht der an sich ebenso zuständige wie verantwortliche ...

Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiments ...



und die Deutsche Vorsitzende des Rates des Brexit Rest Europäischen Unions Torso Rudiments ...

die noch rat-loser ist ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und ... Palästinenser und andere Antisemiten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Mimikry und Integrität ...







