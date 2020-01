Mittwoch, 22 Januar 2020 | 04.022

Andreas Voßkuhle und ... das Berliner Dschungel Camp ...

wenn der König grad nicht selbst Krieg führt …

darf der Hofnarr (m/w/d) das Programm bestimmen …



deshalb darf Angela Merkel zu einer hochrangigen Konferenz einladen …

die nichts anderes ist als eine Konferenz der Mafia-Bosse …



oder sonst ein hochrangiges Unterhaltungsprogramm …

wie neulich das mit Helene Fischer …



oder wie beim VW-Konzern damals …

mit Viagra und so …



mit engagierter fachkundiger professioneller Narretei und Clownerie …

die jeden Gedanken an professionelle Politik sofort im Keim erstickt …



und sicher auch etwas besserem Essen …

als einfach nur (Betriebs)Nudeln bzw Spaghetti …



bzw eben Dschungel Camp für Staats-Chefs …

und die ihnen gleichgestellten (nur) Regierungs-Chefs …



am Ende kann man da noch was lernen …

über die Gleichberechtigung von Mann und Frau …



wie beim Dschungel Camp versucht jeder …

sich mit den Sternen der Macht auszuzeichnen …



die ihm in sein persönliches wenn nicht privates Konzept passen …

bzw in sein Marketing vom vordergründigen globalen Engagement …



oder einfach doch nur um zu verhindern …

daß andere sie kriegen …



die Frau Staatskanzlerin macht dann unverdrossen gleich weiter …

mit den großen Sternen des Sports …



die als Auszeichnung für soziales Engagement vergeben werden …

also das was den verfassungsmäßigen sozialen Staat ersetzen soll …



und außerdem dann noch die Ausstellungseröffnung ’Survivors’ …

damit werden diejenigen Mitbürger geehrt ..



die in Deutschland bleiben … obwohl sie hier an sich nicht mehr leben …

sondern allenfalls noch gerade so überleben können …



wie gesagt … das Problem ist doch gar nicht …

daß der Bundesverfassungsgerichtspräsident da überall mit dabei sein müßte …



sondern daß das alles ohne jegliche oder gar höhere geschweige denn Höchste Kontrolle

und Controlling oder gar Korrektur stattfindet …



und deshalb gar nicht mal die Natur …

sondern das menschliche und kulturelle …



das gesellschaftliche und politische Geschehen …

immer weiter aus dem Ruder läuft …



bzw vom verfassungsmäßigen Kurs abkommt …

und eben nicht ex-plodiert … in so’ner Art Terrexit …



sondern implodiert … in der Kernschmelze dieser unserer Erde …

und das paradoxerweise trotz Atomausstieg …



