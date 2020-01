Dienstag, 21 Januar 2020 | 04.021

Andreas Voßkuhle und ... seine Geisteskrankheit ...

daß die Frau Merkel geisteskrank ist …

bzw nach wie vor unter den traumatischen Verletzungen ihrer DDR-Vergangenheit leidet …



abgesehen von Betriebsnudel und Pausenclown …

bzw Hofnarr (m/w/d) der Nochmächtigeren …



hat sich bei dem gerade stattgefundenen Gipfel …

wieder mal eindrucksvoll gezeigt …



man denkt immer …

jeder Gipfel sei jetzt der absolut schlechteste Gipfel schlechthin …



aber beim nächsten Gipfel wird dann doch wieder noch eins draufgesetzt …

bzw um in der Sprache der Narren zu bleiben … auf einen Schelmen anderthalbe …



es gibt nur einen …

der noch geisteskranker ist als die Regierende Frau Bundeskanzlerin …



das ist Andreas Voßkuhle …

der Regierende Bundesverfassungsgerichtspräsident …



daß die Frau Merkel sich nicht an die Verfassung hält …

ist kein Wunder … denn sie kennt diese Verfassung nun mal nicht …



daß der Höchste Richter im Lande sich nicht an die Verfassung hält …

ist dagegen ein eklatanter elementarer grandioser grundsätzlicher Skandal …



denn es geht hier um mehr als das rein sittliche Verhalten …

im Verhältnis zu den Mitbürgern …



und es geht um mehr als die Harmonie in der Menschenwelt …

sondern es geht um das Recht als solches und die Gerechtigkeit als solche …



bzw als Grundlage unserer Gemeinschaftsordnung …

das heißt unserer verfassungsmäßigen Ordnung …



von unserer freiheitlichen Verfassung her ist Gerechtigkeit …

das auf das Wohl des Volkes gerichtete Handeln und Verhalten der Politischen Führung



es geht in der Demokratie um die Herstellung (!!) …

dieses intakten Gemeinschaftsverhältnisses zwischen zwei Partnern (!!) …



zwischen den Bürgern die sich organisieren und ihrer Regierung …

zwischen dem Volk das herrscht und seiner Politischen Führung …



dieses Verhältnis zwischen zwei Partnern (!) … also nicht Parteien (!) …

entzieht sich einer Regelung durch Urteil und Entscheidung eines Gerichts …



denn das wäre ja das Ende des Verhältnisses …

bzw es wäre Ausdruck unmittelbarer Diktatur …



unter Partnern aber sagt man bekanntlich …

’wir müssen mal miteinander reden’



die höchste und wichtigste Aufgabe des Höchsten Richters im Lande …

ist dieses Gespräch zu moderieren …



zu erörtern … was an Defiziten erkennbar vorhanden ist …

zumindest aber was an Beschwerden vorgetragen wird …



zu definieren … was begrifflich in Frage steht …

bzw zu klären … was an Zusammenhängen und Hintergründen zu ermitteln ist



der Skandal ist …

daß der Bundesverfassungsgerichtspräsident …



sich dieser Aufgabe entzieht ...in der Art der dreieinigen Affen …

nichts sehen … nichts hören … nichts sagen …



ebenso absichtlich wie bewußt … eigensinnig und eigennützig …

ebenso arrogant wie ignorant … würdelos und korrupt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Rest Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Rest Unions Europa Torso Rudimentär Geschädigten Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...



me-too ... you-too ... he/she/it-too bzw m/w/d ...

oder wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß ...



es liegt nunmal irgend wie in der Natur der Sache als solcher an und für sich ...

daß Männer Frauen genau so ausbeuten und mißbrauchen wie Unternehmer Arbeitnehmer ...



der so genannte Einverständliche Sex ist eine Gratwanderung ...

das heißt die Balance ist vom Verhalten beider Seiten abhängig und das nicht nur vom Willen ...



und wenn auch nur einer nicht aufpaßt ... ist es egal ...

ob man nach der einen oder nach der anderen Seite abstürzt ...







