Sonntag, 15 Dezember 2019

Andreas Voßkuhle und ... der 3. Advent ...

der 3. Advent hat jetzt direkt an sich nichts mit der 3. Gewalt zu tun ...

der 3. Advent ist einfach der dritte Sonntag ...



bzw der Sonntag der dritten Woche vor der Weihnachtszeit ...

die gemeinhin als Adventszeit bezeichnet und gefeiert wird ...



die Zeit ... mit der das Kirchenjahr beginnt ...

die Zeit ... die erwartungsvoll durch die Vorfreude geprägt und bestimmt ist ...



und die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest ...

vor allem wegen der erwarteten Geschenke ...



denn das ist ja praktisch das Einzige ...

was von Christi Geburt übriggeblieben ist ...



daß das weise Leute kommen ...

die ungefähr wissen was man sich zu Weihnachten wünscht ...



und das dann bringen ...

mit allerlei Myrrhen und Weihrausch und dem üblichen Pi-Pa-Po und so ...



und da sind wir dann dem Bundesverfassungsgericht schon näher ...

denn auch da gibt es immer wieder Leute ...



die Verfassungsbeschwerden einreichen ...

in dem Glauben ... in der Erwartung ...



daß das Bundesverfassungsgericht eine verfassungsgemäße Entscheidung treffen werde ...

in der Regel darin aber enttäuscht wenn nicht ge-täuscht werden ...



weil die Hauptaufgabe des Bundesverfassungsgerichts eben nicht ist ...

verfassungsgemäße Entscheidungen zu treffen ...



sondern .. so ähnlich wie die Bundesbank ...

die Politik der Bundesregierung zu unterstützen ...



und dann sagen die Kläger ... jetzt bloß nicht auch noch den Mut verlieren ...

diesnmal wars nix ... aber das Nächste-Mal ...



und das haben sie wiederum mit den so genannten Adventisten gemeinsam ...

die auch mal geglaubt haben ...



daß Jesus Christus im Jahre 1844 wiederkäme ...

was ja ... soweit man weiß ...



ohne hier Vergleiche mit Marietta Slomka anstellen zu wollen ...

bis heute nicht der Fall war ...



aber die Adventisten haben dann auch gesagt ...

naja ... war wohl nix ...



aber wir glauben weiter daran ...

daß die Wiederkunft jedenfalls sehr nahe ist ...



und diesen Glauben hat das Bundesverfassungsgericht ihnen auch gelassen ...

im Gegensatz zum Glauben an das Recht ...



den es dem Volk ebenso konsequent wie nachhaltig genommen hat ,..

Rechtsschutz und Umweltschutz stehen hierzulande auf verlorenem Posten ...







